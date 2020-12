Ancora danni e disagi a causa del maltempo nel Cilento. È soprattutto il forte vento in queste prime ore della giornata a causare non pochi problemi. Calcinacci si sono staccati da uno stabile in prossimità di via Carmine Mazzarella, presso l’Istituto De Vivo, a San Marco di Castellabate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Allagamenti, invece, a causa della pioggia, si registrano nella frazione Alano, dove sono in azione gli uomini del Gruppo Lucano locale della Protezione Civile.

Ad Agropoli, invece, il vento ha ha fatto ribaltare un camion con una vela pubblicitaria. Si segnalano, inoltre, lungo diverse arterie stradali, rami d’albero spezzati finiti in strada. Inoltre, a preoccupare in queste ore nel Basso Cilento sono anche le mareggiate.

