L'ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore sulla provincia di Salerno ha provocato danni nel Cilento. Anas informa che sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore il tratto compreso tra il chilometro 216, 300 e il chilometro 219,900, nel territorio comunale di Sapri, è stato chiuso ieri sera a causa di massi caduti dai versanti sul piano viabile. Sul posto è impegnato il personale Anas per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza.

Ieri il sindaco Antonio Gentile aveva firmato un'ordinanza con la quale disponeva la chiusura delle scuole proprio in virtù dell'allerta meteo. Analogo provvedimento era stato adottato anche dai sindaci di Salerno, Pellezzano, Scafati, Nocera Inferiore e Cava de Tirreni.

Nel comune di Giungano, invece, un masso di circa 20 quintali è precipitato su un'auto parcheggiata. Fortunatamente all'interno della vettura, completamente distrutta nella parte anteriore, non vi erano persone. Il sindaco Giuseppe Orlotti per motivi di sicurezza ha interdetto l'area e sta predisponendo un'ordinanza di evacuazione di tre famiglie (8 persone) che vivono nell'area in cui si è verificato l'evento.

«Non si è trattato di una frana ma del rotolamento di un masso dalla montagna», ha detto all'Ansa il primo cittadino che ha già informato la Regione Campania e la prefettura di Salerno affinché venga effettuato un monitoraggio della montagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

