Scuole chiuse domani a Salerno e in alcuni comuni della provincia. Il sindaco del capoluogo, Vincenzo Napoli, ha deciso la sospensione della didattica in presenza anche per la giornata di domani quando - secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale - si assisterà ad un peggioramento. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri che il sindaco Napoli ha tenuto in queste ore con gli organi preposti. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, resteranno chiuse anche a Sarno. Il sindaco, Giuseppe Canfora, ha firmato l'ordinanza di sospensione in presenza delle attività didattiche, delegando i dirigenti scolastici per la eventuale didattica a distanza. A Cava dè Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarà facoltà dei singoli dirigenti scolastici prevedere attività didattica a distanza. Restano chiusi anche tutti i parchi e ville cittadine, via Cinque, il cimitero e sospeso il mercato settimanale.

