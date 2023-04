Bomba d'acqua sulla Costiera, ad Amalfi turisti si riparano nell'atrio del Duomo

Il maltempo come da previsioni non ha risparmiato la Costiera Amalfitana dove poco dopo le 14 si è abbattuta una terribile bomba d'acqua che ha trovato impreparati decine di turisti stranieri molti dei quali con abiti già estivi e sandali ai piedi.

La pioggia violenta e incessante non solo ha creato qualche problema agli attraversamenti pedonali (la strada statale 163 in alcuni punti è risultata allagata) nei centri storici complice il fiume di acqua, ma ha costretto a una fuga repentina i tanti turisti che gremiscono i centri storici.

Ad Amalfi, in pochi minuti si è completamente spopolata la piazza e le comitive di vacanzieri hanno trovato riparo prevalentemente sotto l'atrio del Duomo dove peratro anche la Rai con le telecamere della Tgr Campania è stata costretta a ricorrere per realizzare il collegamento in diretta col tg delle 14.

Centinaia di persone soprese dal forte acquazzone hanno così trovato riparo sotto al colonnato in attesa della tregua che è giunta solo dopo mezz'ora abbondante di pioggia battente. L'annunciato maltempo, comunque, non ha scoraggiato i flussi turistici che dalle prime ore del mattino hanno iniziato a gremire l'antica repubblica marinara.