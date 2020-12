NOCERA INFERIORE. Il maltempo di oggi, specie il forte vento e le copiose piogge, ha messo in ginocchio l'Agro nocerino sarnese. In particolare nel comune di Nocera Inferiore, dove tre alberi sono crollati, mettendo a rischio l'incolumità di passanti, ma anche delle auto in sosta. Per fortuna, nessun ferito, ma tanta la paura. A Piazza de Santi, luogo centrale della città, un albero è stato sradicato da terra ed è finito su parte della carreggiata. Al momento del crollo, non c'erano auto in sosta, nè transitavano persone, viste anche le forti piogge. Una tragedia sfiorata, in considerazione della centralità della piazza e delle tante persone che la attraversano, durante la giornata. Non è andata meglio presso il rione Arenula, sempre a Nocera, dove l'albero finito giù ha colpito alcune auto in sosta, ma anche provocato danni alla facciata di un palazzo. Alcuni residenti, inoltre, hanno segnalato il crollo di parte dell'intonaco all'interno dei loro appartamenti. Ma dal centro alla periferia nulla è cambiato, perchè un terzo albero è caduto, invece, presso il popoloso rione di Montevescovado. Anche qui, nessun danno, ma tanta paura.

