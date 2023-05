Maltempo e pressione dell'acqua nelle fogne, sprofonda strada appena rifatta a Pagani

La strada appena asfaltata si spacca a causa del maltempo. Accade a Pagani, in via Filettine. La strada è di competenza provinciale. I danni sono conseguenza di una bomba d'acqua a Pagani, con la caduta di circa 90 millimetri cubi di acqua in un'ora. Una circostanza che ha creato problemi anche al canale Mannara, circondato da sedimenti ed erbacce. Così, gli scarichi delle fogne si sono ingrossati e la pressione ha determinato uno spostamento della pavimentazione stradale. La strada era stata messa a nuovo poco prima dei festeggiamenti per la "Madonna delle Galline". La Provincia interverrà prossimamente ma quasi certamente farà lo stesso il Consorzio di Bonifica, in relazione ai lavori di riqualificazione del canale.

L'ente ha già effettuato un sopralluogo e provvederà ad eseguire interventi programmati nei prossimi giorni, per evitare che si ripetano situazioni del genere. A tutto questo si aggiunge lo sversamento di rifiuti nel canale, che di certo non migliora la situazione di quel tratto. Negli scorsi mesi si era lavorato per il completamento della rete fognaria locale, a cui erano seguiti lavori di rifacimento del manto stradale. La fognatura, in questo caso, non è riuscita a scaricare le proprie acque all'interno del canale Mannara, andando così in pressione e provocando uno spostamento delle tubature che ha generato il cedimento stradale. Questa la versione fornita dall'amministrazione comunale di Pagani, che ha chiarito che non si è trattato di un problema di movimentazione.