Maltempo, auto travolta da torrente a Salerno: muore ragazza di 26 anni, fidanzato si salva aggrappandosi a un albero

Una ragazza, Desireè Quagliarella, originaria di Stio Cilento è morta ad Albanella, comune in provincia di Salerno, dopo che la sua auto è stata travolta dall'acqua di un torrente in piena a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. Il corpo della donna, che risultava dispersa da alcune ore, è stato recuperato dai vigili del fuoco all'esterno dell'auto.

La ragazza era in auto insieme al fidanzato quando la furia d’acqua ha trascinato il veicolo via. Il ragazzo si è salvato.

Il flusso incontrollato ha trascinato la vettura per diversi metri: uno dei due passeggeri è riuscito ad evitare di essere travolto dalla corrente e si è salvato pare aggrappandosi ad un albero. La 26enne, invece, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è rimasta prigioniera dell'acqua che l'ha travolta e portata via. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita intorno alle 21.30 nella frazione di Piano del Carpine. Per ore i soccorritori hanno setacciato il territorio nella speranza di ritrovare viva la ragazza. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i vigili del fuoco, insieme con i carabinieri della Compagnia di Agropoli, la polizia locale, la protezione civile e i sanitari. Anche diversi cittadini si sono uniti ai soccorritori. «E' stata un'invasione di acqua» ha detto all'ANSA il sindaco di Albanella, Rosolino Bagini che ha seguito da vicino le ricerche. «Il livello è salito tanto e in modo così rapido da andare al di sopra dei ponti. Tutto il territorio è stato colpito da danni non indifferenti, diversi alberi sono stati abbattuti e alcuni costoni sono franati. E' una tragedia immane».

🔴 #Salerno #maltempo, recuperato dai #vigilidelfuoco ad Albanella, fraz. Piano del Carpine, il corpo purtroppo senza vita di una ragazza. Le ricerche dopo che la sua auto era stata trascinata dalla corrente di un torrente esondato in serata per le forti piogge [#7ottobre 21:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA