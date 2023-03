Maltempo e forte vento a Salerno, il sindaco dispone la chiusura di parchi, cimitero e giardini pubblici

Parchi, giardini pubblici e cimitero di Salerno chiusi da oggi pomeriggio fino alle ore 20.00 di domani, giovedì 16 marzo. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Enzo Napoli, attraverso apposita ordinanza diramata nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di un'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche e della previsioni contenute nelo bollettino regionale della Protezione Civile.

La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio con previsione di venti localmente forti, con raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il Comune di Salerno preferisce eliminare ogni rischio legato a fusti ed essenze arboree soprattutto a causa del vento che ha già cominciato a sferzare la città e soprattutto le aree più in prossimità della costa. Restano chiusi, dunque, giardini pubblici, parchi e il cimitero monumentale di Brignano. In queste ore i tecnici comunali sono a lavoro per un attento monitoraggio delle criticità legate ad alberi, segnaletica ed aree soggette a forte rischio idrogeologico.