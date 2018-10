Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:32

Il maltempo non si è fatto attendere anche nel Cilento. Stavolta, però, per fortuna, a far parlare non sono i danni causati in giro, tra la costa e l’entroterra, ma gli scatti fotografici e video, già virali in rete, che ben mostrano due trombe marine a largo della costa di Castellabate. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Le due trombe marine, tuttavia, si sono esaurite stesso in mare, senza giungere sulla costa, come accaduto in altre occasioni. Restano però le foto e i video che in pochissimi minuti hanno invaso al web suscitando anche non poca preoccupazione, superata non appena i due eventi eventi atmosferici sono svaniti in mare.