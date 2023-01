Maltempo: un boato e cade una frana sulla montagna con San Pietro

Frana tra Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro in località Secchio. La cascata di detriti preceduta da un boato. Altra frana anche a San Rufo ma di minore intensità. Due famiglie evacuate.

Un boato e poi la frana che ha diviso in due la montagna tra San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio, in località Secchio.

I detriti sono arrivati fino ad una struttura che ospitava, anni fa, un’azienda di imbottigliamento di acqua e bibite. Sul posto i rappresentanti delle amministrazioni comunali di San Pietro e Sant’Arsenio insieme ai tecnici comunali.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Polla e i volontari di Protezione civile dei due paesi. La frana sarebbe partita da quella presente da tempo, nel territorio di San Pietro al Tanagro, in via della Montagna e che in sostanza si trova sul versante opposto.