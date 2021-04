Maltratta e investe la moglie condannato a 33 mesi

È stato condannato a 2 anni e 9 mesi di carcere per maltrattamenti, ma anche per lesioni, perchè arrivò ad investire con l’auto la sua ex moglie mentre era in bicicletta. Questo quanto deciso dal tribunale monocratico di Nocera Inferiore per un 51enne di San Marzano sul Sarno, per fatti che andavano dal 2000 fino al 2015. Stando alle accuse della Procura di Nocera Inferiore, l’uomo avrebbe offeso e maltrattato più volte la moglie, percuotendola anche con schiaffi in faccia, cercando una lite con ogni pretesto ed infliggendo alla stessa sofferenze fisiche e morali tali, da rendere intollerabile la convivenza.

LE LESIONI

Il rapporto tra i due finì nel 2015, dopo l’ennesima aggressione. Per il secondo capo d’accusa, invece, il pm contestava all’imputato il reato di lesioni. Il 12 giugno del 2015, infatti, l’uomo aggredì la ex mentre era in bicicletta, tamponandola con la sua Fiat Punto. La donna, stando alla denuncia, non si era mai recata in ospedale per le cure, per timore di una reazione violenta dell’uomo. All’episodio aveva assistito anche la figlia dei due. La vittima riportò contusioni multiple per il corpo, come da referto dell’ospedale di Sarno. Due giorni fa, il tribunale di Nocera ha riconosciuto l’uomo colpevole di entrambi i reati, in primo grado, con una pena a 2 anni e 9 mesi di reclusione.