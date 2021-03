Maltratta e segrega la fidanzata condannato a tre anni

Maltrattata e chiusa a chiave in camera, dall’ex fidanzato. È stato condannato a 3 anni di reclusione un 33enne di Pagani, finito in carcere lo scorso febbraio con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore. Stando alle accuse della Procura, la vittima - una giovane di 25 anni - avrebbe cominciato a subire quel genere di violenze dopo aver deciso di andare a vivere in casa del ragazzo. Nella sua testimonianza, spiegò di essere stata picchiata spesso con calci e pugni, qualche volta anche con una padella in testa. Di essersi rifiutata, un giorno, di andare in un locale per scambisti, ma anche di aver nascosto della droga per l’imputato per evitare un controllo delle forze dell’ordine. Poi sarebbe stata chiusa in camera, con il sequestro del cellulare e l’impossibilità di uscire all’esterno. Fino a quando la vittima non riuscì a chiamare la madre, chiedendole aiuto, dopo aver trovato un cellulare. Servì l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco per recuperarla dall’abitazione. La difesa del 33enne, l’avvocato Luigi Senatore, aveva puntato, invece, sulla non attendibilità della ragazza, che - da una trascrizione di telefonate emersa durante il processo - avrebbe esternato la volontà di voler stare insieme al ragazzo. Prima di trasferirsi in casa dell’imputato, la giovane era in comunità a Salerno per curare una «depressione affettiva». Nel racconto ai carabinieri, tuttavia, aveva riferito dormire in condizioni igieniche precarie e di mangiare solo ogni tre giorni.

I TESTIMONI

Il processo aveva registrato la testimonianza dei carabinieri che intervennero. Il tribunale ha ritenuto attendibile la 25enne, condannando l’imputato a tre anni di reclusione in primo grado. Ora servirà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, per comprendere il ragionamento del giudice.

