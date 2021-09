Torna a maltrattare i genitori e perde beneficio dei domiciliari: va in carcere

NOCERA INFERIORE. Era tornato a maltrattamente i genitori, con violenza, sempre per futili motivi, al punto da perdere ogni beneficio e tornare in carcere. Quel comportamento reiterato nel tempo, già oggetto di una denuncia e un procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria, è costato caro ad un nocerino.

L'operazione che risale a qualche giorno fa è stata eseguita dal personale della squadra investigativa del commissariato di polizia di Nocera Inferiore, che ha eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, con conseguente carcerazione e trasferimento alla casa circondariale di Fuorni, per un uomo di 50 anni, di Nocera Inferiore, S.A. le sue iniziali. Stando alle indagini della Procura locale, l'uomo, già arrestato in passato e in stato di detenzione domiciliare perché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni degli anziani genitori, nella scorsa settimana si era reso responsabile di ulteriori maltrattamenti, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia del Commissariato di polizia.

A seguito di verifiche e indagini, con un'informativa inviata poi agli organi competenti, il Giudice di Sorveglianza, sulla scorta di quanto comunicato dalla Polizia Giudiziaria, valutata la gravità dei fatti, ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare ordinando il trasferimento di S. A. in carcere.