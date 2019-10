Martedì 1 Ottobre 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 07:07

Maltrattamenti presunti in un asilo privato, due donne rischiano il processo, come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore. L’ultima parola spetterà al gip, il prossimo dicembre, in udienza preliminare. Indagate, la socia di un asilo privato ed una collaboratrice scolastica di Sant’Egidio del Monte Albino, accusate di maltrattamenti. Le attività partirono dopo la denuncia presentata dai genitori di due bambini. L’anno scolastico di riferimento era il 2017-2018. La polizia registrò i comportamenti delle due attraverso delle telecamere nascoste. Due insegnanti, inoltre, decisero di licenziarsi per ribellarsi all’uso «sistematico alla violenza» che le due donne avrebbero utilizzato nei confronti di alcuni bambini. Secondo le accuse, i maltrattamenti sarebbero consistiti in qualche schiaffo, minacce e delle punizioni inflitte ai piccoli più indisciplinati. A supporto di ciò, la polizia raccolse le testimonianze delle due maestre che rinunciarono al lavoro. Dai video vennero fuori diverse circostanze: da due bambini che mangiavano nello stesso cucchiaio, all’incitamento presunto di una delle maestre, verso una bambina, ad usare metodi violenti nei confronti di un suo compagno, che la stava infastidendo.