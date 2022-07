Maltrattamenti in famiglia a Sala Consilina: aggredisce la compagna e sfascia un'auto

Due sere fa è stato arrestato un 50enne di Sala Consilina dai carabinieri del nucleo Radiomobile della locale Compagnia per aver aggredito la sua compagna e danneggiato un'auto. Si tratta della stessa persona che avrebbe aggredito i proprietari del locale LiLo in piazza Umberto I, portando poi alla chiusura del locale stesso. L'uomo già noto alle forze dell’ordine, - secondo quanto ricostruito - ha dato in escandescenze aggredendo fisicamente la compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a bloccare il 50enne che nel frattempo aveva anche danneggiato una delle auto parcheggiate nella piazza. L'uomo è stato arrestato e condotto in caserma per poi essere trasferito presso la casa circondariale di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nelle ultime settimane il centro cittadino è stato oggetto di una durissima polemica nei confronti dell'amministrazione comunale ritenuta responsabile dello stato di degrado ed abbandono in cui versa, in particolar modo la zona di piazza Umberto I.