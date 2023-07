Maltrattamenti nei riguardi della ex, il tribunale lo condanna a due anni di reclusione. La pena resta sospesa perché subordinata alla condizione che l’imputato segua un percorso per il recupero degli uomini violenti. Questo quanto deciso dal tribunale di Nocera Inferiore per un 44enne, che rispondeva di maltrattamenti, aggravato dall’aver agito anche in presenza di un minore. La parte offesa, una 34enne, era assistita dal legale Alba D’Antonio, presidente dell’associazione Resilienza legale, che prese in carico la donna.

APPROFONDIMENTI Pino killer a Cava de' Tirreni, chiesto il processo per due dirigenti comunali Criticità al tribunale di Nocera Inferiore, gli avvocati: «Stop alle udienze per una settimana» Angri, bloccato corriere della droga: sequestrata eroina e cocaina, una denuncia

All’epoca dei fatti la vittima aveva 27 anni. La vicenda risale al 2016, finita poi oggetto di un’indagine a seguito delle denunce sporte all’autorità giudiziaria in relazione ad una serie di vessazioni e violenze subite dalla donna, all’epoca compagna dell’imputato. Percosse, appostamenti e minacce gravi, sono queste le cose che avrebbero caratterizzato il rapporto tra i due. L’uomo avrebbe più volte minacciato la ex, ad esempio, di toglierle il bambino: «Ti seguirò dove andrai, non c’è luogo dove io non possa raggiungerti, ti renderò la vita impossibile».

Sono alcune delle parole verbalizzate in sede di denuncia, finite poi nel capo d’imputazione della procura nocerina. L’uomo pare fosse mosso anche da un forte sentimento di gelosia, al punto da controllare il telefono cellulare dell’allora compagna. Dopo essere stato raggiunto da un divieto di avvicinamento, la procura ottenne per l’imputato il processo attraverso il giudizio immediato. Quei comportamenti di natura vessatoria sarebbero proseguiti fino al 2019. Al termine del dibattimento il tribunale ha condannato l’uomo a due anni di reclusione, con la pena sospesa e subordinata ad un programma di recupero specifico.