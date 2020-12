PAGANI. Avrebbe maltrattato il padre e la madre per avere somme di denaro, quotidianamente. Che secondo loro, gli servivano per comprare sostanze stupefacenti. La violenza verso la famiglia - tuttavia - sarebbe stata talmente estrema, che il figlio avrebbe costretto il padre a dormire, in un'occasione, in auto, dopo avergli promesso l'ennesima sfuriata. Con l'accusa di maltrattamenti aggravati dall'aver commesso i fatti verso la sua famiglia, la Procura di Nocera Inferiore ha mandato a processo un 34enne di Pagani. Le accuse che lo riguardano risalgono a qualche anno fa, ma con condotta perdurante, fino ad un primo provvedimento del tribunale che allontanò il ragazzo dalla famiglia. Secondo quanto raccolto dai carabinieri, il 34enne in preda ad un forte stato di agitazione, dovuto all'assunzione di droga, avrebbe più volte minacciato e aggredito il padre e la madre. E sempre per continue richieste di denaro. In più occasioni, avrebbe picchiato con calci e pugni entrambi. Poi le minacce al padre che si rifiutava di dargli quei soldi: «Ti schiatto la testa», gli disse, dopo avergli strappato una camicia che indossava. Ancora, secondo il capo d'imputazione, avrebbe costretto la vittima a dormire in macchina, dopo averlo minacciato di morte se fosse rientrato in casa. L'uomo non si sarebbe limitato solo ad aggredire i due, conseguenza dei loro rifiuti, ma anche a sfasciare e danneggiare la casa, ogni volta che c'era occasione. Il giudizio dinanzi al gip è stato fissato per il prossimo aprile, con l'indagine partita dopo la denuncia dei due coniugi. In quella sede, l'imputato potrà difendersi e scegliere di essere giudicato con il processo con il rito abbreviato. Dunque, con gli elementi raccolti dalla Procura in fase d'indagine, ritenuti gravemente indiziari nei suoi riguardi.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA San Carlo digital hopera house, la nuova piattaforma digitale del... L'INIZIATIVA Napoli, impasto per la pizza gratisper le famiglie in... I TRASPORTI Campania, arrivano 259 nuovi bus:«Anche in aiuto alla ripresa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA