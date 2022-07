Maltrattava la moglie obbligandola a fare sesso, cadono le accuse: 36enne assolto

Rispondeva di maltrattamenti ma anche di violenza sessuale nei riguardi dell'allora moglie, al punto che la pubblica accusa aveva chiesto una condanna ad oltre 8 anni di carcere. Il tribunale di Nocera Inferiore lo ha invece assolto perchè il fatto non sussiste. La vittima aveva confermato le accuse in dibattimento, ma la difesa dell'imputato - avvocato Stefania Pierro - aveva sostenuto l'assenza totale di riscontri nel racconto della presunta vittima. Serviranno quindici giorni per le motivazioni del collegio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tre pitbull legati e maltrattati: c'è l'intervento... I CONCERTI Paestum, al Dum Dum Republic il Mambo Mundial dei Chico Trujillo L'EVENTO Alto Sele, ​I Borghi dei Racconti: percorso narrante in...

Stando alle accuse, con fatti compresi nell'anno 2018 a Scafati, il 36enne avrebbe più volte maltrattato la moglie, prendendola a schiaffi e minacciando di ucciderla. Anche in presenza della figlia minore. Secondo denuncia sporta ai carabinieri di Scafati, in un'occasione l'imputato l'avrebbe afferrata per il collo spingendola contro il muro, per poi estrarre una pistola dalla cintola dei pantaloni, puntandogliela al volto. Successivamente, l'uomo finì in carcere per un altro reato. Inoltre, tra novembre e gennaio dello stesso anno, l'imputato avrebbe più volte costretto la donna a subire rapporti sessuali completi. Il collegio del tribunale di Nocera Inferiore ha assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste. Toccherà attendere le motivazioni dei giudici per comprendere, ora, il loro ragionamento a seguito degli elementi emersi in dibattimento.