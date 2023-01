Smonta pezzi di ricambio auto dal valore di 200mila euro: arrestato

Arrestato a Campagna: in un fondo agricolo smontava automobili di grossa cilindarata. I carabinieri della compagnia di Eboli lo hanno bloccato: l'uomo è sotto accusa per riciclaggio, e gli hanno sequestrato parti di automobili già imballate per essere vendute del valore di 200 mila euro. Le vetture sono state rubate nei giorni scorsi a Campagna in una concessionaria.