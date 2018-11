Martedì 6 Novembre 2018, 12:35

Un'auto questa mattina a Battipaglia ha investito una donna e le figlie, entrambe minorenni, mentre si stavano recando a scuola. L'incidente è avvenuto in via del Centenario d'Italia. Mamma e figlie sono state accompagnate all'ospedale Santa Maria della Speranza. La bimba, 4 anni, ha riportato ferite alla testa ed è stata sottoposta agli accertamenti clinici del caso mentre la madre e la sorella hanno prognosi di pochi giorni.La signora con le due bambine stava attraversando la strada e per cause in via d'accertamento sono state investite da un'auto.