«Tu sei un stella caduta dal cielo, stesa per terra con addosso un telo, e invece del fuoco sentivi il gelo e per te piangeva anche il cielo». Con queste parole inizia la canzone di Valentina, la figlia di Violeta Senchiu, uccisa, bruciata viva, dal compagno a Sala Consilina nel novembre di due anni fa.

«Mamma sei tu» è la canzone della figlia di Violeta, un rap emozionante, con strofe e parole che arrivano al cuore, che riportano l'attenzione sul femminicidio dal punto di vista di un'adolescente privata dell'amore materno dal compagno violento (non era suo padre). Per il femminicidio di Violeta è stato arrestato il compagno Gimmino Chirichella poi deceduto per un infarto in carcere, secondo la ricostruzione degli inquirenti dopo una lite era andato ad acquistare del carburante e una volta tornato a casa aveva dato fuoco all'appartamento e a Violeta.

Valentina, ancora non maggiorenne, già in altre occasioni ha avuto la forza e il coraggio di raccontare e testimoniare quanto avvenuto. Lo ha fatto attraverso la poesia e ora con una canzone.



