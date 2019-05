Venerdì 31 Maggio 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porta la figlia in Russa e non la fa più vedere al marito. Ora è in fuga ed è caccia alla donna. Succede a un uomo di Teggiano.Ripercorrendo la vicenda: a settembre è partita per un viaggio in Russia, nei pressi degli Urali, per trovare i suo parenti, dicendo al marito italiano, un uomo di Teggiano, che sarebbe tornata nel giro di poche settimane. Ha portato con sé anche la piccola figlia della coppia, Sofia. Però a distanza di mesi non ha fatto rientrato a casa mandando un messaggio nel quale annuncia la sua scelta. Né lei, né la bambina. A questo punto è scattata la denuncia da parte del commercialista assistito dall'avvocato Enrico D'Amato. In due gradi di giudizio il Tribunale russo ha dato ragione all'uomo di Teggiano e ordinato alla donna di far tornare la figlia in Italia (sospendendo anche la potestà genitoriale). Il processo d'appello terminato lo scorso fine d'aprile ha dato sentenza esecutiva. Così il padre della bimba insieme alle forze dell'ordine e agli inquirenti russi è andato in Russia, un paese sugli Urali nei pressi di un lago, per riprendersi la figlia (vista solo un'ora da quando è iniziato questo incubo). Ma a questo punto la donna si è data alla fuga con la bambina e ha fatto perdere le proprie tracce e ora è ricercata in tutta la Russia. Inoltre sono stati bloccati tutti i documenti e c'è massima attenzione sul caso (anche mediatico).