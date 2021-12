«Mamma servono soldi, ho fatto incidente» anziana derubata di 8000 euro

Si spaccia per suo figlio, riuscendo a portarle via 8000 euro in contanti. Un nuovo colpo commesso a Sarno, attraverso la più classica delle truffe, quella di simulare un sinistro stradale per convincere le vittime a sborsare soldi per i propri cari.

Nei giorni scorsi, una pensionata di Sarno è stata raggirata da un truffatore, sparito con un bottino in contanti molto consistente. La chiamata è arrivata nelle prime ore della mattinata: un uomo, che si era spacciato per il figlio dell’anziana, una 70enne, aveva chiesto aiuto in denaro spiegando alla vittima di aver provocato un grave incidente stradale e di aver bisogno di contanti per risarcire le vittime.

Un'operazione che si doveva concludere nel più breve tempo possibile. L'anziana, presa dal timore di conseguenze per il figlio, si era attivata raccogliendo i contanti che aveva in quel momento nella propria abitazione. La consegna della busta col denaro è avvenuta sotto casa. A prenderla è stato un uomo, che ha detto di essere un amico del figlio e che in quel momento ha raccontato di essere in compagnia di un avvocato. Probabilmente si trattava della stessa persona che poco prima aveva parlato al telefono con la donna. Solo dopo qualche minuto, la vittima si è accorta di essere stati truffata. Una telefonata fatta verso il figlio, quello vero, ha fugato ogni dubbio. Poi la denuncia ai carabinieri, che hanno verbalizzato il racconto della donna e avviato le indagini per risalire all'identità dell’uomo in fuga con i contanti.