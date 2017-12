È stato trasferito nel reparto di tutela della salute mentale del carcere salernitano di Fuorni, a causa del forte stato confusionale in cui è stato trovato, il 42enne che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Battipaglia, la sera del 22 dicembre intorno alle 20 ha ucciso la madre al termine di una violenta lite.



Il corpo della donna, 74 anni, è stato trovato la mattina seguente dai militari all'interno della loro abitazione in via Tafuri. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti di una palazzina nelle vicinanze, i quali hanno segnalato la presenza di un uomo che si aggirava all'interno del condominio con fare sospetto. I Carabinieri hanno quindi bloccato il 42enne mentre si intratteneva nel palazzo e, dopo averlo identificato, lo hanno accompagnato nella sua abitazione dove hanno trovato, nella camera matrimoniale, il corpo senza vita della madre. La donna, affetta da schizofrenia paranoidea, era in cura presso strutture mediche specializzate da oltre 20 anni.

