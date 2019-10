Sabato 5 Ottobre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una parte c’è il governatore Vincenzo De Luca che ripete «Salerno deve tornare a essere una bomboniera», dall’altra c’è il nuovo amministratore unico di Salerno Pulita che inizia a girare per le strade della città per verificare in che condizioni versano e soprattutto dove si trovano le maggiori criticità. Inizia così, dopo i saluti di rito e il primo incontro con la stampa, il nuovo corso di Salerno Pulita. Così come l’ha definito ieri in diretta a LiraTv anche il presidente De Luca che ha ribadito: «C’è stato un cambio di direzione a Salerno pulita, deve essere l’inizio di una svolta. La città deve tornare ad essere una bomboniera perché non è più tollerabile la situazione attuale. A macchia di leopardo ma non è più tollerabile» afferma determinato l’ex sindaco che ormai da settimane invoca un cambio di passo che si spera possa concretizzarsi con l’arrivo, alla guida della municipalizzata, del manager Nicola Sardone.Quello stesso manager che ormai da qualche giorno, tutte le mattine, arriva presto presso la sede della società alla zona industriale e dopo essersi fermato per pochi minuti in ufficio, si mette in auto e va a ispezionare strade della città a campione. Vuole vedere in che condizioni si trovano, fa improvvisate ai dipendenti, cerca di rendesi conto di quale è effettivamente la situazione, appuntando mentalmente quali sono le cose positive e quali quelle negative. Il tutto nell’ottica della famosa riorganizzazione dei vari servizi, dallo spazzamento, alla raccolta senza trascurare lo svuotamento dei cestini, che si spera possa presto vedersi in città. Sardone ha anche incontrato i responsabili delle varie aree, incontra e si confronta con continuità con l’ormai ex amministratore unico Raffaele Fiorillo che sta agevolando un passaggio di consegne a dir poco delicato e complesso. Con tutta la forza lavoro, però, non ha ancora parlato anche se nell’intervista resa nei giorni scorsi alla stampa ha sottolineato il valore della collaborazione affinchè tutti gli obiettivi vengano raggiunti.