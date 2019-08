Martedì 6 Agosto 2019, 09:56

NOCERA INFERIORE. Nel tribunale di Nocera Inferiore manca l'aria condizionata. Un disagio che oggi quasi non si percepisce, visto che le udienze riprenderanno a settembre, ma nelle settimane precedenti la circostanza ha creato non pochi disagi. Il problema è stato segnalato nero su bianco dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, Guido Casalino, con una nota inviata al presidente facente funzioni Vito Colucci. Non solo l'assenza di impianti di climatizzazione, ma anche l'impraticabilità delle aule a rendere difficoltosa la celebrazione e l'attesa dei processi. Nel settore civile, ad esempio, il corridoio che porta alle aule di udienze registra un via vai di persone non indifferente. E con l'assenza di un impianto di condizionamento, diventa impraticabile persino l'attesa per la trattazione delle cause: "Tale situazione - si legge - non è solo indecorosa, ma addirittura pericolosa e nociva alla salute di coloro i quali nonchè a volte anziani e signore in stato di gravidanza sono costretti ad operare quotidianamente in un contesto di disagio. A ciò si aggiunse l'assenza di adeguati spazi che consentano agli avvocati ed all'utenza di poter sostare comodamente nell'attesa che vengono chiamati i processi. Da giorni - continua la nota di Casalino - il personale, tra magistrati e amministrativi, vive un calvario a causa dell'afa. Oramai i livelli di sopportazione sono stati superati. Confidiamo in un pronto riscontro del presidente". La situazione si presenta simile nella sezione penale. L'augurio per gli addetti ai lavori è che qualche miglioria possa essere apportata con l'inizio di settembre, quando riprenderanno le udienze del tribunale