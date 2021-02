Un reparto dell'ospedale chiuso per "ferie forzate". E non è la prima volta che succede. Qualche mese fa è toccato a fisiopatologia, ora Ortopedia. I due soli medici in servizio nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, non riusciranno a garantire le attività di ortotraumatologia e quindi di conseguenza anche quelle chirurgiche del reparto. Pertanto il primario del reparto dell’ospedale di Polla, il dottore Caronna, ha comunicato, al direttore sanitario e al dirigente medico del pronto soccorso del “Curto” la sospensione di ogni intervento chirurgico a partire dal prossimo 3 marzo fino al 28 marzo

