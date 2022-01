Gioca a biliardino nel bar: sindaco multato per mancato rispetto norme anti Covid

È stato multato il bar di Montesano sulla Marcellana nel quale il sindaco Giuseppe Rinaldi e alcuni amici giocavano a biliardino. Multati - da quanto emerge - per mancato rispetto delle norme anti Covid anche gli avventori, compreso il primo cittadino. Il video era stato fatto circolare in rete e stigmatizzato dall'opposizione. Del caso si sono interessati carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Alessia Pescuma che hanno provveduto a emettere le sanzioni e a comunicare alla prefettura l'accaduto per le eventuali azioni del caso. I controlli da parte dei militari della Compagnia di Sala Consilina per la verifica del rispetto delle norme anti Covid continueranno.

