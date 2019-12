© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eroe per una notte. Giovane deejay salva la vita a un uomo con la manovra di Heimlich. È successo ad Atena Lucana quando un uomo dopo aver mangiato un pezzo di carne - durante una festa di compleanno - non riusciva più a respirare. Di quanto stava avvenendo se ne è accorto il deejay,, e una signora tra gli ospiti. Mentre la donna ha tolto il boccone, Il giovane e talentuoso deejay - che studia nell'ambito sanitario - ha lasciato la consolle e si è diretto dal signore in difficoltà. Ha messo in pratica lae ha salvato la vita all'uomo. Prontezza ed estrema freddezza del giovane hanno fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita.Il deejay è un figlio d'arte, non solo perché il papà Bruno è anch'egli un deejay ma soprattutto perché è un caposquadra dei vigili del fuoco di Sala Consilina.