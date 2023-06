Si faccia chiarezza sugli affidamenti ai privati di Alba. Le opposizioni in consiglio comunale vogliono approfondire la vicenda della partecipata comunale che, negli ultimi anni, ha spesso esternalizzato gli affidamenti di lavori straordinari richiesti dal Comune di Battipaglia. Il consigliere Giuseppe Provenza, nei giorni passati, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale per invitare l’amministrazione di Cecilia Francese a spiegare.

«In materia di appalti, la tutela dell’interesse pubblico non può prescindere dai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa - si legge nell’interrogazione - pertanto, al fine di chiarire fatti e procedure adottate, con la presente formulano espressa interrogazione». In tutto, sono tre i quesiti sottoposti al governo della prima cittadina. Il primo riguarda le «procedure adottate dal Comune di Battipaglia, nel corso dell’anno 2021, negli affidamenti diretti per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria». Il secondo, invece, riguarda i tredici affidamenti diretti che la società partecipata ha effettuato negli ultimi mesi.

Inoltre, l’interrogazione va anche più a fondo: «Si chiede di verificare se è vero che alcuni titolari delle ditte, ovvero soci o loro congiunti, a cui venivano affidati direttamente i lavori dal Comune di Battipaglia - prosegue il consigliere - o direttamente dalla società Alba, risultavano poi candidati alle elezioni amministrative 2021 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Battipaglia e in quali liste». L’ultimo punto, infine, riguarda ancora la procedure di affidamento. In particolare, per quanto riguarda il rispetto del «contratto di servizio tra Comune di Battipaglia e Alba - e, ancora, se - risulta rispettata la normativa in materia di appalti pubblici, affidamenti diretti e il principio di rotazione, ovvero se emergono violazioni del Codice Etico». La vicenda riguarda alcune esternalizzazioni di lavori straordinari, per un valore complessivo di quasi 300mila euro, che Alba ha effettuato nel 2021. Destinataria prediletta, in questo caso, è la Rmp Group srl di Battipaglia. A questa, poi, si è aggiunta anche la Costruzioni Magliano srl di Campagna. Quest’ultima, in più occasioni, si è trovata a fare campagna elettorale per l’allora candidato sindaco Cecilia Francese attraverso alcuni post social. Alba, del resto, in diverse occasioni ha incassato l’affidamento di diversi lavori straordinari richiesti dal Comune. Tuttavia, manifestando l’impossibilità di eseguire l’intervento, si è vista spesso costretta a chiedere aiuto ad aziende private. Un malcostume su cui, adesso, anche l’opposizione chiede di vedere chiaro e per cui Francese e i suoi dovranno fornire i giustificativi.