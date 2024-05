Era stata interessata da un’ordinanza di chiusura straordinaria da parte del settore politiche sociali. Un provvedimento urgente a fronte di una condizione di degrado che si trascinava da tempo immemore. La storica Villa Carrara di Pastena riapre i cancelli dopo la messa in sicurezza e la riqualificazione del verde pubblico. Mancano solo le nuove panchine che arriveranno nei prossimi giorni. Ma un primo passo per il rilancio del piccolo polmone verde della zona orientale c’è e si vede. Esultano, dunque, i salernitani che, in più occasioni, avevano chiesto l'intervento dell'amministrazione per restituire la dignità perduta alla storica struttura del 1700, che negli ultimi anni, è stata trasformata in una pattumiera a cielo aperto. Condizioni tali da richiedere nei giorni scorsi l’emissione di un’ordinanza per procedere con lavori di riqualificazione delle aree esterne alla villa, attraverso interventi di sanificazione e di pulizia straordinaria, al fine di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio verde da poter frequentare e vivere in piena sicurezza. Tra l’altro, l’immobile storico di Pastena è stato affidato proprio al settore Politiche sociali che dovrà realizzare nella villa Carrara un hub socio culturale. L’area verde della zona orientale di Salerno, dunque, torna fruibile in una veste rinnovata, con tanto di guardiania che provvederà quotidianamente al monitoraggio, a tutela dell’igiene e del decoro dei giardini. In attesa delle panchine nuove, dunque, sono stati posti degli avvisi sulle vecchie sedute che, a breve, verranno sostituite. «Sono tornati fruibili i giardini di Villa Carrara, dopo le operazioni di manutenzione, sanificazione e messa in sicurezza ultimate dall'assessorato delle Politiche Sociali ed effettuate in collaborazione con il Settore Verde Pubblico – scrive su Facebook il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Tra qualche settimana arriveranno anche le panchine nuove che sostituiscono le vecchie sedute. Intanto, le aree verdi sono state aperte al pubblico ed è stato attivato un servizio di guardiania per mantenere la zona sicura e pulita». Un dormitorio notturno sotto gli occhi dei residenti affacciati ai balconi. Panchine divelte e trasformate in giacigli di fortuna. E non sono mancati lasciti di urina a due passi dai giardini e dai tavolini dove si siedono anziani e bambini per giocare a carte o passare il tempo. È accaduto questo per troppi mesi a villa Carrara, quella che da tutti viene considerata la seconda villa comunale del capoluogo.

APPROFONDIMENTI Salerno, blitz al parco Pinocchio; multati due padroni di cani, erano a spasso senza il guinzaglio Nocera Inferiore, chiusura notturna per lo svincolo Nocera-Pagani: calendario ed uscite alternative Castellabate, scontro auto-motorino: motociclista in ospedale

Sulla riapertura di villa comunale si fa sentire anche il consigliere di opposizione, Dante Santoro: i suoi video di denuncia sulle condizioni di villa Carrara sono diventati virali. «La Rinascita di Villa Carrara è un’altra nostra battaglia campale vinta – dice Santoro - Restituita quest’area ai cittadini adesso come richiesto ci saranno controlli e guardiania, ma non abbasseremo la guardia affinchè questo giardino resti uno spazio fruibile da famiglie e visitatori e non sia ostaggio di balordi o vittima dell’amministrazione sonnolenta».