La ministra Carfagna a Salerno per il Contratto istituzionale di sviluppo

La ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, lunedì 23 maggio sarà a Salerno per il pre-tavolo che avvierà l'iter del Contratto istituzionale di sviluppo della Grande Salerno. Il pre-tavolo del Cis è convocato alle ore 11 presso il salone Bottiglieri, palazzo Sant'Agostino-Provincia di Salerno (via Roma, 104) e, oltre al ministro Carfagna, presidente del tavolo istituzionale, sono invitati a partecipare i sindaci dei 158 Comuni interessati, il presidente della Regione Campania, il presidente della Provincia di Salerno, i rappresentanti dei ministeri coinvolti e delle parti sociali.

Il Contratto istituzionale di sviluppo ricomprende un territorio ampio con una superficie di 4.954 km quadrati e più di un milione di abitanti e avrà tre ambiti prioritari d'intervento: turismo e mobilità sostenibile, cultura e natura, inclusione ed innovazione sociale. Quello per la Grande Salerno è il terzo Contratto istituzionale di sviluppo avviato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale in Campania. Sono già stati sottoscritti il Cis Terra dei fuochi, che ha stanziato 200 milioni di euro per finanziare 67 progetti, e il Cis Vesuvio-Pompei- Napoli che investe 287 milioni di euro per 45 progetti.