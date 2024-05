La vetrina vintage della city, capace negli anni di affascinare e fidelizzare migliaia di persone unendo vintage, design e arti decorative rilancia la sfida e si distende fronte mare, pronta ad accogliere curiosi ed amatori. Dopo la Stazione Marittima, il Tempio di Pomona ed il Parco Urbano dell’Irno, Marchesa scruta l’orizzonte.

Le date da segnare in calendario sono il 5, l’11 e il 12 maggio quando Marchesa, brand ed evento ideato da Francesca Matera e Adriana Sannini, esordirà sulla costa sud, precisamente al J Beach Ferrari di Salerno dove l’esperienza diventerà più cool ed immersiva che mai. Da una parte il vintage, dall’altra la ricercatezza di un luogo che con il suo concept ha risvegliato quella parte di litorale che ha ripreso a vibrare con Marina di Arechi. Dalle 12 alle 24, la struttura balneare farà da sfondo a Marchesa e si presenterà con tutte le sue novità ai curiosi che ancora non la conoscono in questa apertura ufficiale di stagione. Un open day con i suoi oltre 1000 metri quadrati di spazio che si renderanno disponibili all’esposizione di tutto ciò che è bello, che piace, incuriosisce, scatena l’effetto wow.

Tanti gli espositori che si alterneranno nel corso delle tre giornate, capaci, come nella radice di Marchesa, di unire un pubblico trasversale: famiglie, ragazzi, appassionati, giovani e meno giovani. Per loro anche ristorante (firmato Adelì), street food di pregio, bar targato Barabocchio e mini club con gli animatori di Movida in tour dai 4 ai 14 anni. Alle 15 di domenica prossima scatterà l’ora di un live super esclusivo, quello degli Ammuin Orchestra, sound un po’ Londra un po’ Campania. Un’anteprima a Salerno per chi ancora non ha avuto il privilegio di ascoltare il loro sound speciale che li elegge a pieno titolo tra i maestri della parlesia, l’antico gergo della posteggia.

A seguire suonano i dj più amati da Marchesa: Dom Greek (Caffè delle cinque), Alessandro Riviello e Luca Perfetti (Diagonal), dj Lance e il pioniere dell’house Ivo Toscano. Nel week end successivo un Marchesa più grande e articolato, sempre sea front, sempre vista Capri.