Domenica 20 Maggio 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 14:08

Duecento persone hanno fatto sentire la loro voce invocando la messa in sicurezza di una delle arterie più trafficate e importanti della Costiera Amalfitana: quella che unisce la Divina all'Agro nocerino, passando per Tramonti, ormai indecoroso a causa di innumerevoli «screpolature», così come le ha definite la Provincia qualche giorno fa, ma anche di tante buche alcune delle quali profonde più di dieci centimetri. Hanno sfilato in corteo dal Valico di Chiunzi verso Campinola, dando vita a una pacifica manifestazione di protesta organizzata due settimana dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto un diciottenne di Tramonti, il giovane Gaetano, che per fortuna è fuori pericolo. Un incidente che ha scosso gli animi risvegliando la coscienza civica di tanti che proprio per lui ieri sono scesi in strada prima in marcia poi partecipando a un sit in al bivio di Campinola. Promosso dall'associazione Mani Pulite, presieduta da Andrea Cretella, e sostenuta dalle amministrazioni di Tramonti, Maiori, Corbara e Sant'Egidio Monte Albino (erano presenti i sindaci Antonio Giordano, Pietro Pentancelo e Nunzio Carpentieri, oltre ad amministratori locali e consiglieri comunali) il corteo ha invocato la messa in sicurezza di quell'arteria ormai teatro troppo spesso di di incidenti. E per questo, al termine della manifestazione sono state raccolte centinaia di firme per una richiesta di intervento.«Si tratta di un sollecito a intervenite al più presto ha detto Andrea Cretella Nel frattempo ci riserviamo anche il ricorso alla magistratura perché questa strada è ormai al limite della praticabilità. Asfalto dissestato e condizioni minime di sicurezza sono in molti casi motivo di incidenti stradali. È ora di dire basta perché questa strada è una delle porte di accesso alla Costiera Amalfitana». Nel corso del sit in sono intervenuti i sindaci di Nunzio Carpentieri, Pietro Pentangelo e Antonio Giordano che hanno firmato la lettera di sollecito alla Provincia. E proprio il primo cittadino di Tramonti ha parlato insieme con i colleghi di una situazione preoccupante di degrado.«Si tratta di un'arteria principale, utilizzata dai cittadini dell'intera Costiera e dai tanti turisti che arrivano in zona ha detto il sindaco di Tramonti - Con mio grande rammarico noto che alla manifestazione gli altri comuni della Costiera non ci sono, quasi che questa strada servisse solo ai cittadini di Tramonti, ma non è così. Tutto il mondo passa di qui! Ho coinvolto nei mesi scorsi i sindaci di Maiori, Corbara e S. Egidio per fare un progetto che in un primo momento sembrava poter essere approvato, ma poi ci è stato detto che il progetto era troppo ampio. Nonostante l'avessimo ridimensionato, dopo aver fatto un accordo di programma tra i quattro comuni e la provincia di Salerno, il progetto è attualmente in stand-by. Ma il 10 maggio scorso ci è stato riferito che per effetto di una delibera regionale i progetti possono essere presentati direttamente dai comuni».Nel pomeriggio il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha richiesto la convocazione di una riunione urgente della Conferenza dei Sindaci sul dissesto della strada provinciale Sp2 che unisce Maiori al valico di Chiunzi. Una riunione che preveda la presenza sia della Provincia che della Regione, «per dare finalmente soluzione a uno stato di fatto oramai intollerabile».