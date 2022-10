Marco, salernitano-clandestino ottiene affido e nazionalità

Lo Stato italiano regala il sorriso ed una nuova vita ad un ragazzino ucraino di dodici anni. E la notizia arriva in uno dei momenti più brutti della sua vita, quello della paura per i suoi fratellini che vivono con i suoi genitori in una delle regioni bombardate dal fuoco russo, Leopoli. Lui si chiama Marco ma la vera artefice di tutto è sua zia Yarina Pylyukh che da anni vive e lavora come contabile nel capoluogo. Il dodicenne ha un nome italiano, Marco, perché lui è nato in Italia quando i suoi genitori erano anche loro a Salerno e qui ha deciso di restare, con l’autorizzazione della mamma e del papà, perché aveva paura di tornare a vivere in Ucraina con la sua famiglia a causa del padre violento e di tutti gli abusi che aveva vissuto in casa. Piccolo, aveva solo sei anni, molto sensibile, Marco è rimasto con zia Yarina con un permesso provvisorio che di anno in anno gli veniva dato dopo l’autorizzazione a restare con la zia da parte dei suoi genitori. Ma per sei anni, insieme alla sorella di sua mamma, ha combattuto una lunga guerra per essere affidato proprio alla giovane donna. Fino a qualche settimana fa quando, dopo essere stati ascoltati cinque volte in tribunale, e dopo anche il parere favorevole dei genitori, è finalmente arrivato il decreto di affidamento. In effetti, prima, non gli era mai stato riconosciuto lo ius soli.



«Finalmente dopo 6 anni ho ottenuto l’affidamento per Marco - racconta contenta zia Yarina - fino al 18esimo anno d’età. È da sempre, praticamente, che cerco di sistemare la sua posizione, visto che senza permesso di soggiorno non può avere il diritto di residenza, medico di base, carta d’identità... nulla. In questi anni è stato privo di tutto. Ora possiamo ottenere il permesso di soggiorno e dimenticarci per sempre di quel incubo della clandestinità. Finalmente Marco sarà visibile nella sua città natale e anche allo Stato italiano». Sei anni lunghi, durante i quali zia Yarina e Marco si sono anche contagiati con il Covid. Per fortuna tutto è andato bene, ma se così non fosse stato Marco avrebbe avuto grossi problemi anche per curarsi. «Marco, nato e cresciuto a Salerno, è clandestino da sempre - spiega Yarina -Volevo ringraziare poche persone, che mi sono stati vicino , l’assistente sociale Francesca Scariati per la sua premura e il mio avvocato Mariapia Perisano. Dopo 20 anni che vivo in questa città, per la prima volta mi sento a casa. Dopo aver fatto diventare questa anche la casa di Marco».Yarina Pylyukh è felice e la sua felicità traspare da ogni sua singola parola. Soprattutto perché, alla fine di questa lunga guerra, anche suo nipote ha ritrovato il sorriso perso tra le mura domestiche della sua famiglia d’origine. «Non si sentiva accettato da nessuna parte - racconta la zia - eppure io ho cercato di fargli amare questo Paese portandolo ovunque per fargli apprezzare le bellezze dell’Italia e fargli amare questa terra. Purtroppo Marco è un bimbo che ha sofferto tanto e che difficilmente si apre, anche con me... Devo essere io ad avvicinarlo e fargli qualche coccola. Lui soltanto dopo anni inizia a dirmi: ti voglio bene».Una doppia scelta coraggiosa: quella di una mamma che ha deciso di rinunciare a suo figlio per il suo bene, e di una zia che si è presa la responsibilità di cresce come figlio un nipote «difficile» e molto segnato, anche se solo dodicenne, dalla vita.