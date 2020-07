Cambia Marcia è un lungo e appassionante viaggio che vedrà Marco Vegliante, giovane originario di Padula, pedalare dal Nord al Sud Italia, dalla Pianura Padana al Vallo di Diano, lungo un percorso di 1.500 km. Il viaggio ha avuto inizio sabato scorso. È la storia di una rivincita e di una rinascita, del ritorno a casa di chi, dopo aver combattuto la propria battaglia personale contro il cancro, ha deciso di riprendersi indietro il tempo e le opportunità di cui la malattia ha provato a privarlo. Durante il viaggio, sarà promossa una raccolta fondi per finanziare sostenere la ricerca ed incentivare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, da destinare alla Airc - Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro per la ricerca sul cancro, ente beneficiario dell’iniziativa.



«Cambia Marcia - rimarca Vegliante - non si limita ad essere una semplice raccolta fondi: oltre a sostenere la ricerca e la prevenzione, veicolerà anche un messaggio di speranza dedicato a tutte le persone che stanno lottando contro questo male, affinché possano trovare nel racconto di questo viaggio la forza e la motivazione per affrontare la loro personale battaglia. In questo momento difficile e cruciale per il pianeta intero, Cambia Marcia rappresenta anche l’Italia che riparte, promuovendo il turismo sostenibile e i viaggi made in Italy come alternative possibili e buone pratiche da seguire soprattutto nell’era del Covid-19».