È un risveglio amaro quello dei balneatori di Battipaglia, che, loro malgrado, sono tornati ad affacciarsi su un tratto di costa inquinato. Le analisi dell’Arpac Campania, che proprio in questi giorni hanno avviato le indagini sul litorale salernitano, hanno nuovamente scovato tratti di costa interessati dall’inquinamento. Il tratto maggiormente colpito, neanche a dirlo, è quello in corrispondenza della foce del fiume Tusciano. I rilievi in corrispondenza del punto di prelievo Spineta Nuova, infatti, hanno dimostrato parametri microbiologici ben oltre i limiti imposti dalla norma.

A destare preoccupazione, in particolare, i valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli: secondo i tecnici regionali, infatti, il primo valore raggiunto dalle acque battipagliesi è stato di 697, a fronte di un valore limite di 200, mentre il secondo è arrivato al valore di 1652 a fronte di un limite di 500.

Valori preoccupanti, che dimostrano ancora una volta qual è la situazione del fiume che attraversa la città. Preoccupante, ma non come nel caso della foce del Tusciano, la situazione in corrispondenza del punto di prelievo Tenuta Spineta. Qui, dopo un primo prelievo positivo, i tecnici hanno eseguito un secondo prelievo circoscritto. Anche in questo secondo caso, i valori di Enterococchi intestinali hanno fatto registrare valori superiori alla norma. Ben 324 a fronte dei 200 previsti dalla norma. Per questo, l’Arpac ha espresso un parere negativo sconsigliando la balneazione. Tra i due tratti di costa, poi, il punto di prelievo Lido Spineta.

In questo caso, la qualità è risultata sufficiente. Sia gli Enterococchi intestinali, pari a 124, sia le Escherichia Coli, pari a 99, sebbene non bassissimi, sono rimasti all’interno dei valori prescritti dalla normativa. Più a sud, infine, il punto di prelievo di località Lido Lago, ha presentato valori bassissimi e, quindi, ampiamente nella norma. Ancora una volta, l’amministrazione di Cecilia Francese sarà costretta a proclamare il divieto di balneazione. Una scure che si abbatte sui balneatori battipagliesi, per l’ennesimo anno, costretti a fare i conti con un mare inquinato. Un leitmotiv che accomuna, ormai, tutte le estati battipagliesi. Ogni anno, infatti, i balneatori e i loro clienti sono costretti ad assistere a un valzer di bandiere nere, che vengono issate sui vari tratti di litorale. Il motivo, quasi sempre, è lo stesso: i reflui non depurati, come quelli del quartiere Belvedere, ma non solo, che vengono riversati direttamente nel fiume Tusciano. Una situazione che attende di trovare soluzione, ma che, al momento, continua a destare preoccupazioni e problemi.