Domenica 13 Gennaio 2019, 06:20

Il mare della provincia di Salerno si conferma in ottimo stato di salute ed è già pronto per la stagione estiva 2019. A confermarlo la Regione che ha ufficializzato i tratti di costa dove sarà consentita la balneazione. Su 139 punti esaminati soltanto tre saranno off limits. La classificazione si basa sui rilevamenti eseguiti dall’Arpac nelle ultime quattro stagioni estive. Tutti i tratti di costa dove la valutazione è risultata “eccellente”, “buona”, “sufficiente” e le aree definite di “nuova classificazione” (qui sarà necessario concludere il set di 16 campioni prima di fornire una classificazione delle acque) sono state indicate come balneabili. Le acque con qualità “scarsa” a causa della presenza di batteri o per altre criticità, invece, sono state vietate alla balneazione e dovranno essere ulteriormente monitorate.OFF LIMITSI punti non balneabili non sono una sorpresa: si tratta di aree del litorale sulle quali da tempo sventola la bandiera nera: La Picciola e Magazzeno a Pontecagnano Faiano e Marina di Vietri (primo tratto) a Vietri sul Mare. Per quanto riguarda il Comune a sud di Salerno, a incidere negativamente sulla qualità del mare sono i corsi d’acqua. Da anni le amministrazioni comunali invocano un’azione congiunta delle istituzioni per risolvere il problema di Tusciano, Picentino, foce Asa e del canale di bonifica che sfocia in questo tratto di mare. I risultati delle attività poste in essere non sono ancora soddisfacenti. Anche a Vietri sul Mare c’è l’incidenza negativa dei corsi d’acqua. L’Arpac infatti, in passato ha indicato che le cause d’inquinamento sono da individuare soprattutto nel torrente Bonea. Nessuna criticità emerge negli altri tratti della costa salernitana. Tranquillo il capoluogo che registra l’eccellenza di sei punti su otto. Classificata “buona” la qualità del mare a Torrione, mentre l’area a Est della foce dell’Irno viene individuata come di nuova classificazione.