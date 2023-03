«Cava e le sue bellezze architettoniche spacciata per Udine, perché? Perché sfruttare e nascondere l’unicità della nostra città?». Se lo chiede l’assessore alle attività produttive e commerciali Giovanni Del Vecchio che entra a gamba tesa su «Mare Fuori», la fiction Rai del momento. Nulla da ridire sul prodotto Rai in sé, quanto le accuse sulla scelta delle immagini che, in qualche modo, offuscherebbero le bellezze di Cava.

«Nel 2020, in piena pandemia, la nostra amministrazione - spiega Del Vecchio - ha dato l’autorizzazione per le riprese lungo il corso porticato alla produzione della fiction. Naturalmente la nostra scelta era dettata dal desiderio di promuovere l’immagine della nostra città e delle sue bellezze. Purtroppo è stata commessa una vera e propria gaffe, non so quanta voluta, perché nella fiction la nostra Cava de’ Tirreni viene scambiata per Udine. Diverse scene della serie andata in onda nel 2020 in piena pandemia e ora in replica su Rai Uno e su Netflix sono state girate a Cava, lungo il borgo porticato e in un noto esercizio commerciale di abbigliamento. Lo sceneggiatore ha pensato bene, per ragioni inspiegabili, di far precedere le immagini bellissime della nostra città con una foto di apertura di Udine».