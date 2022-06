Si allontanò da casa di cura, poi fu ritrovata: un riconoscimento per il maresciallo Nasti

Il loro intervento fu prezioso e fondamentale, rientrante nelle operazione di ricerche che consentirono di ritrovare in un vallone una giovane di 18 anni, paziente presso Villa dei Fiori, sofferente di problemi autistici.

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile. Giorni fa, l'amministrazione di Villa dei Fiori ha consegnato una targa ad Antonio Belfiore, presidente della pubblica assistenza San Prisco, e ad Antonio Nasti, luogotenente della stazione carabinieri di Nocera Inferiore.

APPROFONDIMENTI IL CASO Prova del Dna contro i cani che sporcano: in costiera nel mirino... L'INDAGINE Salerno, truffa sul risparmio energetico: denunciate due energy... LA CRUDELTÀ Cane abbandonato fuori al balcone senza cibo: denunciato il...

Le ricerche della ragazza scattarono nell'immediatezza, coinvolgendo anche i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile di Nocera e Pagani, insieme al soccorso alpino. La ragazza fu ritrovata in buone condizioni di salute, poi trasferita al campo sportivo, per consentirle di recarsi poi in ospedale per gli accertamenti del caso. La vicenda ebbe per fortuna un lieto fine.