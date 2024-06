Mondo sindacale e dell’attivismo salernitano in lutto per la scomparsa di Margaret Cittadino, storica rappresentante della Cgil e del Tribunale del malato. Voce fuori dal coro, puntuale e mai banale, paladina dei diritti di operatori, pazienti e dei più deboli, ha analizzato e affrontato con determinazione e lucido senso critico le battaglie a difesa della sanità pubblica e della sua centralità, fino alla fine, nonostante i colpi della malattia. «Margaret è stata un faro di speranza per molti, un esempio di impegno e dedizione – ricorda Antonio Capezzuto, segretario generale della Fp Cgil di Salerno – La sua lunga militanza sindacale ha lasciato un’impronta indelebile. Ha lottato fino all’ultimo respiro per condizioni di lavoro dignitose, per la giustizia sociale e per una sanità accessibile a tutti. La sua passione e la sua determinazione ha ispirato generazioni di attivisti e lavoratori. Margaret non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide. Ha affrontato le difficoltà con coraggio e ha sempre cercato e proposto soluzioni. La sua voce si è levata contro le ingiustizie, i tagli al sistema sanitario e le carenze di personale. Ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni cittadino avesse accesso a cure di qualità».

IL RICORDO

Protagonista insieme ad altri della nascita e della crescita dell’azienda ospedaliera universitaria in città, per anni ha rappresentato il comparto dei parasanitari del Ruggi. «Per chi ha vissuto l’azienda ospedaliera di Salerno è stata un pilastro portante e una certezza dell’azienda stessa – continua Francesco Bruno della Cgil medici – Oggi noi tutti, la Cgil, che sa essere anche una grande famiglia, siamo un po' più soli. Ci manca la sua onestà mentale e la sua intransigenza costantemente schierata contro i soprusi e gli abusi. Restano per tutti noi i suoi principi che non potranno finire qui, ma correranno sempre, sulle gambe di tanti giovani che vorranno cercare ancora la lealtà e la dignità di tutti, come ci ha insegnato». Unanime il cordoglio da tutto il mondo sindacale. «Ricorderemo sempre Margaret, non solo per il suo instancabile impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche per il segno indelebile che ha lasciato nel cuore di chi l'ha conosciuta – si legge nella nota del Nursind Salerno – Il suo operato è un esempio luminoso per le nuove generazioni di sindacalisti, mostrando come l'azione sindacale debba essere rivolta all'interesse dei lavoratori e non alle proprie convinzioni personali o agli interessi di parte». Un impegno civile e politico attivo di lungo corso, germogliato già tra i banchi di scuola. «Correva l'anno 1969, la polizia aveva sparato a Battipaglia e ucciso due persone – ricorda Antonio Braca, storico dell'arte – Lo sdegno fu enorme. Fu organizzata una manifestazione a Salerno. Con i compagni del liceo Severi, appena trasferito a Pastena, bloccammo la scuola e in corteo ci avviammo a Largo Prato, oggi piazza caduti di Brescia. A poca distanza c'era l'istituto magistrale Alfano I. Il preside fece bloccare le porte, ma riuscimmo a far aprire le porte. La prima ad uscire fu Margaret ,seguita da una marea di ragazze e ragazzi. Nella piazza incontrammo gli operai della zona industriale e subito dopo i battipagliesi. Un corteo enorme partì dalla zona orientale. Davanti a tutti c'era lei. Sempre in prima fila, instancabile e insaziabile di giustizia». Anche per Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito socialista italiano, Cittadino «è stata un simbolo delle lotte sindacali e della sinistra salernitana. Sempre in prima fila nelle battaglie per la sanità e per il diritto alla salute».

«Una donna generosa, appassionata, competente, coraggiosa, che ha servito per tutta la vita la nostra comunità – dice il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – La sua attività politica e sindacale è stata un prezioso punto di riferimento per la tutela dei diritti, la solidarietà verso i più deboli ed emarginati, la lotta alle ingiustizie. Margaret, con il suo carisma, riusciva a coinvolgere e a mobilitare».