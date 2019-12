Ultimo aggiornamento: 07:32

Non ce l'ha fatta, la ragazza di 24 anni di Auletta , vittima di un incidente stradale qualche giorno fa, era il 4 dicembre scorso, proprio nel suo comune natio. La giovane lungo una strada ripida ha perso il controllo della sua auto ednella zona di Cerreta. La vettura, una utilitaria, si è danneggiata in modo serio e la giovane donna, molto conosciuta e benvoluta ad Auletta, è rimasta incastrata. Sono subito sembrate gravi le sue condizioni nonostante i soccorsi davvero celeri, con i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Eugenio Siena che hanno estratto la ferita in poco tempo dall'auto e il personale del 118 che l'ha trasportata al Luigi Curto di Polla . Dopo le prime cure al Pronto soccorso del nosocomio valdianese e poi nel reparto di Rianimazione, l'equipe sanitaria ha deciso per il trasferimento al San Leonardo di Salerno. Il quadro clinico però non mai evoluto in senso positivo e a distanza di cinque giorni dal terribile incidente è sopravvenuto il decesso.I genitori hanno deciso per lae dopo i controllo di rito, le varie equipe hanno provveduto al prelievo degli organi stessi. Cordoglio e disperazione nel piccolo paese del Tanagro, dove la ragazza lavorava in un agriturismo aperto dal fidanzato e dove voleva costruire il suo futuro.