Domenica 18 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 07:26

Coltivava marijuana: 48enne arrestato e applicata la misura di obbligo di firma in caserma. L’uomo, di Altavilla Silentina, è stato colto in flagranza di reato mentre coltivava cinquantadue piante di canapa indiana, alcune alte fino a due metri. È successo nei giorni scorsi durante il servizio, in località Cernivento, svolto dai carabinieri della locale stazione. L’uomo è un imprenditore agricolo che aveva preso in fitto dei terreni tra Aquara e Castelcivita per coltivare alberi da frutto, nello specifico pesche. Invece ha piantato altro. Oltre a scoprire la piantagione i carabinieri hanno anche sorpreso il 48enne nel mentre si prendeva cura delle piante poste a dimora, traendolo poi agli arresti domiciliari per coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.