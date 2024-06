Un ragazzo poco più che ventenne, brutalmente picchiato a Marina di Camerota è finito in ospedale. Un episodio di brutale violenza ha sconvolto la tranquillità del lungomare cittadino durante una delle tre serate del Meeting del Mare di scena nello scorso fine settimane in località Lentiscelle.

La vittima è Donato Federico Salvucci, originario della frazione Lentiscosa, aggredito selvaggiamente da un gruppo di ragazzi più grandi. Il giovane, colpito ripetutamente con calci e pugni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. A preoccupare è soprattutto un calcio alla nuca che Donato ha ricevuto da un 30enne del posto. Secondo una prima ricostruzione il 20enne stava mangiando una pizza con alcuni amici di Marina di Camerota, sarebbe intervenuto per difendere un cugino preso di mira da altri ragazzi più grandi quando è stato colpito più volte con calci alla nuca.

Dopo l’aggressione, il giovane è tornato prima a casa ma ha iniziato a vomitare e a sentirsi male. I genitori, Donato Salvucci e Anna Carriola, preoccupati, hanno chiamato il 118. Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove i medici gli hanno dato una prognosi di 40 giorni. La situazione, tuttavia, non è migliorata. Ieri mattina, i genitori lo hanno accompagnato nuovamente in ospedale a Sapri poiché il giovane lamentava forti dolori alla testa. L’episodio ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

I genitori del giovane, profondamente indignati, hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Marina di Camerota. «Nostro figlio è stato preso di mira da un branco di incivili. Le immagini del video che circola sono indescrivibili - fanno sapere - la legge deve fare il suo corso e punire severamente i responsabili. Non è stata una semplice lite tra ragazzi. Nostro figlio è stato brutalmente picchiato da una banda di ragazzi più grandi». Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno analizzando il materiale video fornito dai genitori per identificare gli autori dell’aggressione. Sarebbero tutti ragazzi del posto. La comunità di Camerota, sconvolta da questo atto di violenza gratuita, si è stretta intorno alla famiglia della vittima, esprimendo solidarietà e chiedendo giustizia. Una tranquilla serata sul lungomare di Marina di Camerota si è macchiata di questo grave episodio di violenza.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, il pensiero di tutti va al giovane aggredito e alla sua famiglia, nella speranza che possa riprendersi al più presto da questa traumatica esperienza.