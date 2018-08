Sabato 25 Agosto 2018, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Marina di Camerota, agli ordini del comandante Francesco Carelli, e la capitaneria di porto dell’ufficio marittimo locale, guidata dal primo luogotenente Massimo Giuliano e coordinata dal tenente di vascello Giovanni Paolo Arcangeli, hanno apposto i sigilli a una delle strutture balneari più famose e in voga del Cilento, nota soprattutto per il by night.Già alcuni giorni fa le forze dell’ordine e i guardiacoste avevano fatto visita al proprietario della struttura, un 40enne del posto, che era stato denunciato. In più le autorità aveva apposto per due volte i sigilli, sequestrando una parte della struttura. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, il sequestro di tutto lo stabilimento. Il titolare è stato dunque denunciato alla procura del tribunale di Vallo della Lucania per violazione dei sigilli, inosservanza degli ordini impartiti dalle autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento senza aver alcuna licenza e di conseguenza senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica.