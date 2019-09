Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Singolare avvistamento sulla spiaggia di Marina di Camerota. All’improvviso è atterrato sul litorale, un fenicottero. Il volatile è apparso incurante della presenza di alcune persone che facevano il bagno o prendevano il sole. E’ rimasto per diversi minuti in zona, poi è volato via.Non è la prima volta che si verificano episodi simili.Nel giugno del 2016 un fenicottero rosa fu avvistato prima ad Agropoli, poi a Palinuro e Sapri, infine in Calabria. In quel caso l’animale apparve in evidente difficoltà, fu infatti catturato dai volontari ENPA e ADA ed affidato ad un centro di recupero di Rende.