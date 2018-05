Giovedì 17 Maggio 2018, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno marinato la scuola e, forse per una bravata, hanno rubato i soldi dalla cassetta delle offerte di una chiesa. Ma sono stati scoperti e fermati. È accaduto a Sant'Arsenio. Nei guai due minorenni e un 18enne tutti valdianesi. Uno di loro era rimasto all'esterno forse per fare da palo, gli altri due sono entrati nella chiesa madre di Sant'Arsenio. È stata rotta la cassetta delle offerte. Ma il rumore è stato avvertito da una donna che ha chiamato la polizia locale. I tre sono stati quindi fermati e poi dai carabinieri per gli accertamenti del caso e per verificare le eventuali responsabilità. Uno dei minorenni è scoppiato in pianto ed è stato abbracciato e rincuorato dallo stesso Don Angelo, parroco della chiesa, giunto sul posto.