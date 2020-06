Vibonati: spiaggia della Marinella chiusa per pericolo crolli. La piccola striscia di litorale di Villammare che si estende sotto il parco omonimo da anni è a rischio a causa dell’erosione e del pericolo derivante dal muro di contenimento sovrastante il litorale. Ieri il sindaco Franco Brusco ha firmato l’ordinanza con la quale vieta l’uso di quel tratto di costa, a seguito degli accertamenti effettuati lungo i terrazzamenti superiori. Su disposizione del Comune è stata eseguita una perizia sul muro di contenimento del parco Marinella a seguito del quale sono emersi una serie di problemi generati dal mare che ha eroso parte delle fondamenta del muraglione determinando un rischio crolli oggettivo. Nella perizia vi è anche la stima dei lavori da eseguire per la messa in sicurezza. Verrà inviata al dipartimento opere marittime di Napoli, l’Ente statale che negli anni ‘60 realizzò il muro di contenimento. La suggestiva spiaggetta della Marinella resta, dunque, interdetta fino a data da destinarsi insieme ai terrazzamenti, dai quali si poteva godere la bellezza del Golfo di Policastro. © RIPRODUZIONE RISERVATA