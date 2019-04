Martedì 9 Aprile 2019, 06:00

Lo stato di salute di Macario Mariniello è compatibile con il regime carcerario. È quanto si apprende dalla consulenza redatta dal perito nominato dal tribunale, che ieri mattina nel rispondere alle domande dei legali difensori, ha fornito chiarimenti sulle condizioni del 60enne ex capo zona della Nco a Nocera Inferiore, negli anni 80. Lo scenario è quello del processo che vede imputato il nocerino, difeso dal legale Gregorio Sorrento, per usura aggravata dal metodo mafioso. Chiuso nel carcere di Rebibbia, pur con la presenza di varie patologie, le sue condizioni non risulterebbero incompatibili con il regime carcerario. La consulenza era stata disposta dopo la richiesta della difesa, esposta anche dallo stesso Mariniello, di revoca della misura in carcere per problemi di salute. Per il consulente vi è tuttavia la presenza di una patologia anche di natura oculare, che necessita di accertamenti specifici a cadenza mensile.