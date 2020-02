San Valentino di violenza nel Salernitano: picchiata dal marito, rischia di perdere un occhio

Picchia la moglie violentemente e poi fugge via. L'episodio è accaduto questa sera in pieno centro ad Eboli. La donna è stata aggredita dal marito che l'ha colpita più volte al viso ed ora rischia addirittura di perdere un occhio. In soccorso della signora picchiata dal coniuge si è precipitata una vigilessa che era per strada ed ha sentito le urla della donna. Appena la vigilessa ha raggiunto l'abitazione da dove provenivano le urla l'aggressore è fuggito via. La donna in gravi condizioni di salute è stata traspportata all'ospedale di Eboli mentre le forze dell'ordine hanno avviato la caccia all'aggressore.



